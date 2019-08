Klima über alles: Als erste wahlkämpfende Partei haben die Grünen am Montag ihr Wahlprogramm für die Nationalratswahl 2019 präsentiert und dabei wie erwartet den Kampf gegen die Umwelt- und Klimakrise in den Mittelpunkt gestellt. Mit der Frage „Wen würde unsere Zukunft wählen?“ will man die Wahl am 29. September zur Klimawahl machen - und natürlich auch wieder in den Nationalrat hineinkommen. Bei der Präsentation konnte sich Spitzenkandidat Werner Kogler einen Seitenhieb auf die „türkisen Schnösel“ nicht verkneifen - ob er für die Grünen die Oppositionsrolle oder auch eine Regierungsbeteiligung anstrebt, ließ er allerdings weiter offen.