„Krone“: Wie seid Ihr zum Rettungsdienst gekommen?

Nik Haminger-Huber: Bereits unser Vater hat seinen Zivildienst bei der Rettung in Vöcklabruck gemacht. Es gibt also eine lange Tradition. Ich bin seit 2010 bei unserer Heimatortsstelle in Thomasroith. Lukas ist nach seinem Zivildienst dabei geblieben. Benedikt hat noch einen Monat Zivildienst zu leisten und wird dann freiwillige Fahrten machen.