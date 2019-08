Konkret kontaktierte die Absolventin neun Wahlärzte und wertete 207 Patienten-Fragebögen aus. „Das System ist fast 50 Jahre alt.“ So lautet das Urteil. Die Gesundheitsmanagerin weiß, wovon sie spricht. „Gesetzlich sind Kassenärzte gegenüber Wahlärzten benachteiligt“, sagt sie. Eine Hürde sei das Honorar. „Um 3000 € umzusetzen, braucht ein Wahlarzt im Schnitt 24 Patienten, ein Kassenvertragsarzt jedoch 67, also mehr als das Doppelte“, fast Hendler zusammen. Demnach kann sich der Wahlarzt einem Patienten 45 Minuten lang widmen, während dem Kassenarzt knappe zehn Minuten zur Verfügung stehen, wie in der Masterarbeit festgehalten ist.