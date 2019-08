Slowenien bläst ein harter Wind entgegen, was den Bau eines weiteren Reaktorblocks im Atomkraftwerk Krsko betrifft. Der Widerstand kommt vor allem aus Österreich, weshalb der slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec kritisiert: „Wenn Österreich im Dunklen sitzt, wird nicht gefragt werden, woher der Strom kommt, sondern (Österreich, Anm.) wird froh sein, einen zu haben“, sagte Sarec am Wochenende. Am Ausbau des AKW will er festhalten.