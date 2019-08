Beratungen über Klimaschutz

Der G7-Gipfel ging am Montag mit Beratungen zum Umweltschutz in seine abschließende Runde. Auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs aus den sieben großen westlichen Industriestaaten standen der Klima- und Artenschutz sowie der Erhalt der Ozeane. Zusätzlich sollten auch Krisenherde wie Syrien zur Sprache kommen. Danach will Gastgeber Emmanuel Macron Bilanz ziehen, eine gemeinsame Abschlusserklärung ist laut Frankreichs Präsident nicht geplant.