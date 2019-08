Gleich zwei Fälle von Sachbeschädigung ereigneten sich binnen kurzer Zeit in Kärnten. In der Nacht auf Sonntag beschädigten Unbekannte einen Pkw in Mölbling, Bezirk St. Veit an der Glan, indem sie die Motorhaube des Fahrzeugs mehrfach eindellten. Einen Tag später, in der Nacht auf Montag, zerkratzten Unbekannte Türen, Motorhaube und Kotflüge eines in Klagenfurt - St. Peter geparkten Pkws. Die Höhe der entstandenen Schäden ist nicht bekannt.