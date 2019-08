Ein ehemaliger Betreiber eines Bordells in der Stadt Salzburg hat sich am Montag wegen Steuerhinterziehung am Landesgericht Salzburg verantworten müssen. Der Salzburger soll laut Anklage 2,84 Millionen an Umsatzsteuer am Fiskus vorbeigeschleust haben. Bei diesem Geld soll es sich laut Anklage um die Zimmermieten der Frauen in dem Bordell gehandelt haben.