Ein betrunkener 18-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in Wien-Leopoldstadt versucht, einen Polizisten zu schlagen. Bei seiner folgenden Festnahme verletzte er eine Beamtin am Knie. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Ein weiterer Polizist wurde am Sonntagabend in Wien-Mariahilf durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt.