Der Disput zwischen Brasilien und Frankreich hatte damit begonnen, dass Macron die massiven Waldbrände in der Amazonasregion auf die Agenda des G7-Gipfels in Biarritz setzen wollte. Bolsonaro meinte daraufhin erzürnt, das sei eine „innere Angelegenheit“ Brasiliens und warf dem französischen Staatschef eine „kolonialistische Denkweise“ vor. Bei dem Gipfel hatte Brigitte Macron als Gastgeberin am Wochenende viel positive Aufmerksamkeit in den Medien erfahren.