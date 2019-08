Auf Österreichs Straßen sind heuer - Stichtag ist der 25. August - bereits 13 Kinder ums Leben gekommen. Das sind um zwei mehr als in den gesamten zwei vorangegangenen Jahren, als elf Personen unter 14 Jahren starben, schlägt deshalb der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) Alarm. Zuletzt musste am Sonntag in Salzburg eine Vierjährige ihr Leben lassen, nachdem ein Auto in eine Gruppe von Kirchgängern gerast war.