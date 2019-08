Zwar habe sie bisher keine Anzeige erstattet, sich jedoch bei der Polizei bereits Informationen über weitere Maßnahmen eingeholt, so die Ex-„Bachelor“-Beauty weiter. Mit dieser Art von Belästigung an die Öffentlichkeit zu gehen, sei ihr zwar nicht leicht gefallen, sie will damit aber auch anderen Frauen Mut machen. „Man sollte halt nur darüber reden“, erklärte Burdecki weiter. „Das ist ganz wichtig, finde ich, dass man das anspricht und sich nicht dafür schämt, wenn man so was geschickt bekommt auf Instagram, sondern darüber spricht und ja, sich irgendwie auch Hilfe holt. Wenn das zu viel wird oder man gar nicht mehr damit klarkommt, weil man jeden Tag so was bekommt.“