Vorsicht, Falle: Das Finanzministerium warnt aktuell vor Phishing-Mails in seinem Namen, mit denen Betrüger an Daten von Bürgern heranzukommen versuchen. In den gefälschten Nachrichten werde den Empfängern vorgegaukelt, dass Rückzahlungen des Finanzamtes anstünden und deshalb Bankdaten aktualisiert werden müssten, warnte das Ministerium am Montag in einer Mitteilung.