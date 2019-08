Dabei wäre Neymar nach seiner Verletzungspause laut Tuchel wieder einsatzbereit gewesen. „Leider war die Situation heute nicht geklärt, und es war nicht möglich, dass er spielt“, meinte der Deutsche nach der Partie. Für das nächste Spiel am Freitag in Metz werde man es „wieder versuchen“, sagte Tuchel. Denn mit Kylian Mbappé und Edinson Cavani haben sich am Sonntag auch noch die zwei wichtigsten Pariser Angreifer verletzt. Wie lange das Duo ausfällt, ist noch nicht bekannt. „Das ist keine einfache Situation. Wir brauchen alle Spieler", sagte Tuchel nach Abpfiff.