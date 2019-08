„Dann kam das böse Internet“

Wie gehen die Offline-Videotheken mit diesem Druck um? In Neudietendorf, einem Thüringer Ort zwischen Erfurt und Gotha, lebt Michael Heiter. Seit 2012 leitet er zusammen mit seinem Bruder den Videotheken-Betrieb „Dein Buster“. „Wir sind ein klassisches Familienunternehmen“, sagt der 38-Jährige. Übernommen haben sie die Videotheken von ihren Eltern, die den Betrieb in den frühen 1990er-Jahren gegründet hatten. Damals seien die Reparaturwerkstätten von Fernsehern und Radios in der DDR nicht mehr gefragt gewesen. Aus ihnen seien die ersten Videotheken entstanden. Seinen Höhepunkt habe der Betrieb 2006 mit 40 Läden in ganz Deutschland erreicht, sechs davon in Thüringen. „Dann kam das böse Internet mit den illegalen Seiten“, sagt Heiter.