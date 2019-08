Boom der Sommerbergbahnen.

Generell sind die Sommerbergbahnen beliebt wie nie. „Wer bis weit in den Herbst hinein unsere Berge von oben genießen und dabei auf längere Aufstiege verzichten will, kann bei Kärntens Sommerbergbahnen aus dem Vollen schöpfen. Kein anderes Verkehrsmittel bringt Gäste so schnell, bequem und umweltschonend mitten hinein in Kärntens vielfältige alpine Pracht“, ist Klaus Herzog, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen, überzeugt.