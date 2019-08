Am Sonntag sicherte sich Gerlach bereits den Sieg im Riesentorlauf, stolze 1,84 Sekunden vor der Tschechin Alena Vesela. Ein erster wichtiger Schritt in Richtung ihres zweiten Gesamtweltcupsiegs nach 2016. Ihrem sechsten Saisonsieg ließ die zweifache WM-Silbermedaillengewinnerin am Montag dann gleich zwei weitere folgen. Sowohl im Super-G (0,74 vor der Tschechin Adela Kettnerova) als auch in der Super-Kombi (1,72 Sekunden vor Vesela) erwies sich Gerlach als ungschlagbar und hält nun bereits bei acht Siegen in der laufenden Saison. Damit hat sie ihren eigenen Rekord aus der Vorsaison eingestellt, kann ihn am Dienstag mit einem Erfolg im abschließenden Slalom sogar übertreffen.