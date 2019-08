Ein neues Hotel am Bahnhof: Die Hotelkette a&o eröffnete am vergangenen Wochenende in der Fanny-von-Lehnert-Straße einen neuen Standort. Das Haus wurde nach einem neuen Designkonzept gestaltet. Weitere Eröffnungen sind außerdem in Warschau, Budapest und Kopenhagen geplant.