Vettel sei, wie der Jubilar Berger ergänzte, „sehr familiär, hat Kinder, hat viel Geld verdient, Geld braucht er also nicht mehr und er ist auch sehr genügsam mit sich selbst“. Zudem sei es „nicht so, dass er nicht für Überraschungen gut wäre“. Berger, der am Dienstag seinen 60. Geburtstag feiert, war Mitbesitzer des Toro-Rosso-Teams, als Vettel 2008 in Monza sensationell sein erstes Formel-1-Rennen gewann.