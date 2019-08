Bis zu 25.000 US-Dollar Strafe

Als „gefährliche Waffe“ gelten demnach alle Gegenstände, die in der Lage seien, Menschen zu töten oder diesen schwere Körperverletzungen zuzufügen. Verstöße gegen Abschnitt 363 des am 5. Oktober des Vorjahres in Kraft getretenen Reach Authorization Act würden mit Strafen von bis zu 25.000 US-Dollar (umgerechnet rund 22.500 Euro) geahndet, warnt die Behörde. Davon ausgenommen seien Drohnen-Piloten mit besonderer Genehmigung.