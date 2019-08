Die Geschichte von Katharine Gun ging um die Welt: In dem Polit-Thriller „Official Secrets“ erzählt Regisseur Gavin Hood jetzt die wahre Geschichte der Whistleblowerin. In die Rolle der Übersetzerin, die beim britischen Geheimdienst arbeitete und Zeuge unrechter Machenschaften bei der damaligen Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über den Irak-Einsatz wurde, schlüpft Hollywood-Star Keira Knightley. Jetzt gibt es den Trailer zum Film, der am 21. November in die Kinos kommt.