Tagesempfehlung: Ein Erwachsener sollte pro Tag um die 30 Gramm Ballaststoffe zu sich nehmen. Das ist gar nicht so wenig, immerhin entspricht es einer Menge von 200 Gramm Karotten, 200 Gramm Roter Rüben, 200 Gramm Kohl und etwa 200 Gramm Linsen plus einiger Scheiben Vollkornbrot. Diese Nahrungsmittel sollten Sie langsam essen und nicht schlingen, sonst bekommen Sie Völlegefühl und Bauchschmerzen. Wer sich nicht an diese Mengen Gemüse halten kann, dem empfehlen wir Ballaststoffe in Pulver- oder Kapselform. Diese erfüllen denselben Zweck, sind aber deutlich einfacher zu verdauen.