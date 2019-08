Jürgen Klopp plant nach dem Ende seiner Amtszeit bei Liverpool eine Auszeit ein. „Davon muss man ausgehen“, antwortete der deutsche Coach des Fußball-Champions-League-Siegers in einem „kicker“-Interview auf die Frage, ob er erst einmal eine Pause einlege, wenn sein Vertrag in Liverpool ende. Der aktuelle Kontrakt des 52-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Im Video oben sehen und hören Sie, wie Klopp den 3:1 gegen den FC Arsenal am Samstag analysiert.