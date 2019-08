Ex-Model beantragt Weltrekord für längste Beine

Carolin Arthur sorgt mit ihren langen Beinen mittlerweile nicht mehr nur für Aufsehen im Netz, denn nun möchte sie auch den Weltrekord für die längsten Beine weltweit beantragen. Das Ex-Model, das in Melbourne lebt, ist sich sicher, die längsten Beine in Australien und Amerika zu haben. Jetzt will sie es wissen. City4U zeigt euch den Clip: