Inspiriert von J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“, aber auch Nintendos „The Legend of Zelda“, veröffentlichen Publisher Rising Star Games und Entwickler Amplify am 30. August ihr fantasievolles Action-Rollenspiel „Decay of Logos“ für PC (via Steam), PS4, Xbox One und Switch. Zusammen mit ihrem treuen Gefährten, einem Elch, nimmt Heldin Ada darin Rache an jenen Rittern, die im Auftrag des Königs ihr Dorf niederbrannten. krone.at zeigt den offiziellen Launch-Trailer.