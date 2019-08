Zwei Männer sind am Samstag in der S-Bahn zwischen Ludesch und Bludenz in Vorarlberg aneinandergeraten. Ein 49-jähriger verlor im Zuge des Raufhandels zwei Zähne, sein 19-jähriger Kontrahent wurde von der Polizei am Bahnhof Bludenz „in Empfang genommen“.