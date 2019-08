Alien-Interessierte müssten in Wüste campen

Die Menschen in Rachel scheinen alles andere als begeistert über die Festivalpläne. Man werde nicht auf dem Laufenden gehalten und sei nicht glücklich über das Ereignis und das zu erwartende Chaos, heißt es auf der Webseite des Ortes. Die Menschen sollten doch bitte ein andermal kommen. Die Einwohner weisen darauf hin, dass es in dem Ort keine Tankstelle gibt. Teilnehmer müssten Erfahrung darin haben, in einer rauen Wüstengegend zu campen, und genügend Essen und Wasser mitbringen. Erinnerungen an das Fyre-Festival werden wach, ein Luxusevent, das auf einer Insel in den Bahamas stattfinden sollte und wegen einer äußerst miesen Organisation im Fiasko endete.