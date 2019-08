Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Sonntagnachmittag in Osttirol! Ein unbekannter Autolenker streifte bei einem Überholmanöver das Motorrad eines 71-Jährigen. Der Biker und seine Ehefrau am Sozius (68) kamen dabei zu Sturz. Der Pkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen!