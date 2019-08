Nach dem Ibiza-Skandal verteidigen die Ehefrauen der beiden betroffenen FPÖ-Politiker ihre Gatten in sozialen Medien. Erst am Donnerstag, dem Erscheinungstag des Aufdeckerbuchs zur Causa, veröffentlichte Tajana Gudenus ein emotionales Posting, in dem sie sich unter anderem darüber beschwerte, dass die Autoren ihre Persönlichkeitsrechte missachtet hätten - sie habe durch die „dermaßen belastenden“ Umstände sogar „beinahe eine Frühgeburt“ erlitten, klagte die Frau von Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus.