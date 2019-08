Für den EM-Bronzemedaillen-Gewinner mit dem Marathon-Team war der Start in Kärnten auch ein wichtiger Test für den Berlin-Marathon in fünf Wochen. „Dort möchte ich schon in Richtung des Olympialimits laufen“, erklärte Herzog. Das steht bei 2:11:30 Stunden, die persönliche Bestzeit des Pinzgauers über die 42,195 Kilometer bei 2:15:29 Stunden. „Dieser Traum, bei Olympia 2020 dabei zu sein, ist es, der mich jeden Tag so hart arbeiten lässt“, gesteht Herzog. „Ohne dieses große Ziel würde ich keine meiner Trainingswochen überstehen.“