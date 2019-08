Am Sonntag um 17.18 Uhr fuhr die 57-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit ihrem Pkw in Enns auf der L571. Eine 28-jährige Türkin aus Steyr fuhr mit einem Pkw im Zuge einer Übungsfahrt, ebenfalls auf der L571, in Richtung Kronstorf, überholte ein vor ihr fahrendes Moped und fuhr frontal in den entgegenkommenden Pkw der 57-Jährigen.