Iraner wollen Öl verkaufen

„Wir wollen 700.000 Fass Öl pro Tag ausführen und dafür in bar bezahlt werden“, sagte ein ranghoher iranischer Regierungsvertreter am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Menge solle später auf 1,5 Millionen Fass pro Tag steigen. Dies sei eine Geste des guten Willens und zur Schaffung von Raum für Verhandlungen als Antwort auf einen Vorschlag Frankreichs, sagte der Insider. Der Iran sei auch bereit, zur Sicherheit am Golf beizutragen und zur Verringerung der Spannungen in Nahost. Das Öl-Geschäft ist für den Iran die wichtigste Einnahme-Quelle.