22 Jahre lang hatte das Paar aus Lübeck am Millstätter See Ferien verbracht. Diesmal hätte der Urlaub auch mit einem Konzertbesuch der Musikgruppe „Seer“ verbunden werden sollen. Schon seit Jahren waren die Deutschen eingefleischte Fans. Die „Seer“ gedachten daher dem vermissten Urlauber bei ihrem Konzert am Samstagabend in einem Zelt auf Finkenstein: Mit einem Nachruf von der Bühne aus, mit einem Lied und mit zwei leeren Plätzen ganz vorne, dort, wo der 66-Jährige und seine Frau hätten sitzen sollen. 1200 Konzertbesucher ließen in einer berührenden Minute Handys und Feuerzeuge blitzen, um vor allem der Gattin des Ertrunkenen positive Gedanken zu schicken. Denn noch wurde ihr Mann nicht gefunden.