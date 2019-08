Kurz nach 12.30 Uhr schnappte die Polizei nach einem Hinweis in Pfunds zu. Im m Kofferraum des Kombifahrzeuges, das gerade in Richtung Ried im Oberinntal unterwegs war, entdeckten die Beamten nicht weniger als 41,7 Kilo Stein- und Herrenpilze sowie Eierschwammerl. „Die Pilze wurden teilweise fachgerecht in Kühlboxen transportiert und gelagert“, heißt es vonseiten der Polizei.