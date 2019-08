Kuhglocken scheinen bei dreisten Gaunern derzeit besonders beliebt zu sein. Nachdem am Freitag die unbekannte Täter vier Kühen auf der sogenannten „Zillerplatten Alm“ in Brandberg ihrer Glocken samt Riemen stahlen, kamen auch am Samstag auf der „Kolbenstubenaste“ im Gemeindegebiet von Mayrhofen drei Kuhglocken abhanden.