So sehr hatte man sich im Lager des FK Austria Wien die Erlösung gewünscht, den ersten Dreier seit einer gefühlten halben Ewigkeit - am besten noch mit einem starken Auftritt! Doch die schönen Wünsche blieben unerfüllt. Am Ende mussten sich die „Veilchen“ in Hartberg mit einem 2:2 begnügen - und auch die Leistung war nicht überragend, wenngleich deutlich verbessert gegenüber den vergangenen Wochen. Definitiv keine gute Leistung attestierte dabei Alex Grünwald dem Schiedsrichter-Gespann - einmal in Rage geraten, sprach der Austria-Captain sogar von einem „Skandal!“