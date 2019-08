Gegen 13.20 Uhr lenkte der Einheimische sein Motorrad in Oetz entlang der Kühtaier Straße in Richtung Kühtai. „Er befand sich allein am Motorrad, trug einen Sturzhelm und Motorradbekleidung“, heißt es von Seiten der Polizei. Kurz nach dem Weiler „Ebenpuit“ rutschte dem 45-Jährigen in der dortigen Linkskurve das Vorderrad weg, wodurch er samt dem Motorrad mit der linken Seite auf die Straße prallte. Vom Motorrad getrennt, rutschte der Biker nach dem Motorrad gegen die am rechten Fahrbahnrand befindliche Böschungsmauer. „Durch den Sturz zog er sich Verletzungen an der linken Hand und Schulter zu und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert“, erklärt die Exekutive. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.