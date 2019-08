Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 25. August 2019 kurz vor 16 Uhr mit seinem Pkw auf der Aisttal Landesstraße Richtung Tragwein. An der Kreuzung mit der Königswiesener Bundesstraße missachtete er den Vorrang und fuhr ohne die Stopptafel zu beachten in die Kreuzung ein. Er übersah dabei den von rechts kommenden und in Fahrtrichtung Pregarten fahrenden 36-Jährigen aus dem Bezirk Perg mit seinem Pkw.