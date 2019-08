Die Stadtpolizei wird auch sonst aktiv: Mit eigens gedruckten Flugblättern zur Sicherung der Eigenheime bewaffnet, klopfte Oberst Manfred Lindenthaler am Wochenende in den Villenvierteln wie Parsch und Aigen persönlich an Dutzende Türen: „Nach dem Nadler-Überfall am Heuberg außerhalb der Stadt verstärken wir die Streifen tagsüber und in der Nacht. Wir wollen den Leuten zeigen, dass wir in den Vororten präsent sind.“