„Eigentlich ist die Lavant ein gemütliches Bacherl“, sinnieren Obdacher Anrainer beim Lokalaugenschein der „Steirerkrone“ im vom Unwetter schwer getroffenen Ortsteil St. Anna am Lavantegg. In der Nacht auf Sonntag verwandelte sich der Bach aber zu einem reißenden Fluss, der in Wellen Geröll durch den Graben schob und schwere Schäden anrichtete.