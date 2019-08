Quintana hatte im Finish an der Costa Blanca aus einer sechsköpfigen Spitzengruppe heraus attackiert. Sein Landsmann Miguel Angel Lopez aus Kolumbien, der nach dem Sieg seines Astana-Teams am Samstag im Mannschafszeitfahren geführt hatte, verlor 37 Sekunden und fiel auf den fünften Platz zurück. Bester Österreicher war am Sonntag Hermann Pernsteiner, der mit 1:43 Minuten Rückstand auf Quintana auf Rang 48 landete und nun 37. in der Gesamtwertung ist. Felix Großschartner und Gregor Mühlberger erreichten 9:51 Minuten hinter dem Sieger als 109. bzw. 120. das Ziel und sind Gesamt-95. bzw. -96. Die dritte Etappe führt am Montag über 188 Kilometer von Ibi nach Alicante und kommt aufgrund ihres flachen Profils den Sprintern entgegen.