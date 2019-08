Manchester City ist Spitzenreiter Liverpool in der englischen Premier League auf den Fersen geblieben! Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag bei AFC Bournemouth mit 3:1 (2:1) durch. Nach drei Runden halten die „Citizens“ als Tabellenzweiter bei sieben Punkten - zwei weniger als der bisher makellose Vizemeister aus Liverpool, der am Samstag Arsenal mit 3:1 aus dem Weg geräumt hatte.