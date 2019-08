Zwölf Millionen Tonnen Kunststoff landen pro Jahr in den Weltmeeren

„Die Verschmutzung ist ein großes Problem: Zwölf Millionen Tonnen Kunststoff landen pro Jahr in den Weltmeeren“, warnt Werner Knausz, Vorstand bei der Altstoff Recycling Austria AG (ARA). Mit Freiwilligen werden in 324 Gemeinden Sammelaktionen durchgeführt, pro Jahr fließt eine Million in Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung.