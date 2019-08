Ein 48-jähriger Italiener hat am Sonntag in Anras in Osttirol bei einem Radunfall erhebliche Kopfverletzungen erlitten. Der Mann war gemeinsam mit Freunden mit einem Leihrad und ohne Helm über den Drauradweg von Innichen in Südtirol in Richtung Lienz gefahren, als er im Gemeindegebiet von Anras aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz kam.