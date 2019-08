Studien als Beleg

Viele Menschen haben Sorgen wegen der neuen Technologie, weil sie sie sogar für krebserregend halten. Gregor Wagner tritt diesen Befürchtungen unter anderem mit dem Argument entgegen, dass sich an der Funktechnologie ja nichts ändere. „Ein neues Übertragungsprotokoll muss man sich so vorstellen, als würden zwei Menschen plötzlich in einer anderen Sprache miteinander reden“, so Wagner. „Mehr als 20.000 wissenschaftliche Studien besagen, dass es - bei Einhaltung der Grenzwerte - keine Hinweise gibt, dass Funkanwendungen gesundheitlich bedenklich sind.“ Und die Grenzwerte in Österreich basieren auf einem anerkannten wissenschaftlichen Kenntnisstand, den nationale und internationale Gremien regelmäßig überprüfen.