Gleich vier Großbrände haben Feuerwehren am Wochenende im Bezirk Melk löschen müssen: Während heftiger Gewitter fingen vermutlich durch Blitzschlag drei Ställe sowie Wirtschaftsgebäude und ein Dachstuhl Feuer. Zwei Großeinsätze am Samstag und zwei weitere am Sonntag waren die Folge. Insgesamt waren rund 800 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt.