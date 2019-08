Brigitte Macron hat sich am Sonntag am Rande des G7-Gipfels laut Medienberichten als glänzende Gastgeberin erwiesen. Die Frau des französischen Staatschefs Emmanuel Macron lud einige First Ladys ins malerische Dorf Espelette im französischen Baskenland ein. Die Gemeinde ist weit über die Region hinaus bekannt für die traditionsreiche Chili-Sorte „Piment d‘Espelette“, die von den Damen auch begutachtet wurde.