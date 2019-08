Der Endstand der Rallye Deutschland:

1. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Toyota Yaris WRC 3:15:29,8 Stunden

2. Kris Meeke/Sebastien Marshall (GBR) Toyota Yaris WRC +20,8 Sek.

3. Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila (FIN) Toyota Yaris WRC +36,0

4. Daniel Sordo/Carlos del Barrio (ESP) Hyundai i20 C. +46,6

5. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (BEL) Hyundai I20 C. +58,5

Weiters:

8. Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (FRA) Citroen C3 WRC +1:56,3 Min.



Der Stand in der Fahrer-WM:

1. Ott Tänak 205 Punkte

2. Thierry Neuville170

3. Sebastien Ogier163