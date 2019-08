Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Schärding beging am 25. August 2019 um 2 Uhr am Schleifer Kirtag in Enzenkirchen eine Ordnungsstörung, indem er ein halbvolles Bierglas über dem Kopf eines Besuchers entleerte. Gegen 2.35 Uhr geriet er mit einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Schärding in Streit. Daraus entwickelte sich ein Handgemenge. Dabei wurde ein unbeteiligter 48-Jähriger zu Boden gestoßen. Dieser musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht werden.