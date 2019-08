An Bord des motorisierten Ultraleichtflugzeugs befanden sich ein Mann aus Valencia und ein spanischer Freund, so der Sender RTVE. In dem Hubschrauber saßen der italienische Pilot sowie ein deutsches Paar mit seinen beiden Kindern, wie eine Sprecherin der Guardia Civil sagte. Laut Zeitungsberichten wollte die Familie einen Hubschrauber-Ausflug über Mallorca machen. Nach Angaben der Polizei war der Hubschrauber in Deutschland gemeldet.