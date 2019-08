Mit dem Teaser hat wohl am Sonntag kaum ein Fan der preisgekrönten Serie gerechnet. Der neue Film, der im Geheimen von „Breaking Bad“-Mastermind Vince Gilligan abgedreht wurde, erzählt die Geschichte von Walter Whites Juniorpartner Jesse Pinkman (Aaron Paul) weiter, der in der Serie vom Schicksal schwer geprüft wurde. Die Frage, die im Mittelpunkt der Handlung steht: Was wurde aus Jesse Pinkman?. Zur Erinnerung: Am Ende der Serie raste Jesse in den Sonnenuntergang.